As-me ESTELLE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

As-me ESTELLE hat am 15.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.

As-me ESTELLE hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 67,06 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 7,84 JPY je Aktie gewesen.

Das vergangene Quartal hat As-me ESTELLE mit einem Umsatz von insgesamt 10,20 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,31 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 22,84 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 4,41 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren -32,940 JPY je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahr hat As-me ESTELLE in dem jüngst abgelaufenen Geschäftsjahr eine Umsatzsteigerung von 8,38 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 33,89 Milliarden JPY im Vergleich zu 31,27 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at