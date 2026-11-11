As-me ESTELLE präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

As-me ESTELLE hat am 10.11.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2026 – vorgestellt.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 16,75 JPY, nach -3,260 JPY im Vorjahresvergleich.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,62 Prozent auf 8,63 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 8,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at