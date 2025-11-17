As-me ESTELLE präsentierte Quartalsergebnisse

As-me ESTELLE hat am 14.11.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 3,26 JPY gegenüber 4,58 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Das vergangene Quartal hat As-me ESTELLE mit einem Umsatz von insgesamt 8,10 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 7,97 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 1,53 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at