As-me ESTELLE vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

As-me ESTELLE hat am 10.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -15,90 JPY. Ein Jahr zuvor waren -59,360 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 7,98 Milliarden JPY – ein Plus von 15,20 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem As-me ESTELLE 6,93 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at