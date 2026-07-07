WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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07.07.2026 11:00:14
As Messi Dominates the World Cup, a War Is Waged Over Maradona’s Image
A multimillion-dollar battle for a soccer god’s brand is being waged across continents, burning investors and tearing his family apart.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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