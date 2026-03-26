Meta Platforms Aktie
WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027
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26.03.2026 22:08:00
As Meta sheds $119 billion in market cap, has the stock become ‘uninvestable’?
The Facebook parent company faces new regulatory risks that are sparking fears of a Big Tobacco-style crackdown. But investors may be overreacting.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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