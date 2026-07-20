Morgan Stanley Aktie
WKN: 885836 / ISIN: US6174464486
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20.07.2026 19:14:00
As Micron’s stock rebounds, Morgan Stanley says investors shouldn’t get spooked by the past
Memory chips remain a bottleneck to AI development and demand looks durable, Morgan Stanley analyst says.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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