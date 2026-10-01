Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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01.10.2026 18:02:58
As Mortgage Rates Hit Highest Level Since 2023, Buyers Look at ARMs
The average 30-year, fixed-rate home loan rose to 7.28 percent, up from 6.34 percent a year ago. More buyers are now turning to adjustable-rate mortgages.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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