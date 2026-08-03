AS ONE gewährte Anlegern Blick in die Bücher

AS ONE hat am 31.07.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,04 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,81 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AS ONE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,03 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 30,00 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,64 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at