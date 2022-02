AS ONE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AS ONE hat am 01.02.2022 die Bilanz zum am 31.12.2021 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 47,09 JPY. Im Vorjahresviertel hatte AS ONE 26,77 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Mit einem Umsatz von 21,32 Milliarden JPY, gegenüber 21,46 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 0,64 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at