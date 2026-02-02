AS ONE öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

AS ONE hat am 30.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS wurde auf 33,36 JPY beziffert. Ein Jahr zuvor waren 30,01 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,92 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 27,79 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 26,74 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at