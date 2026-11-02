AS ONE: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

AS ONE präsentierte am 30.10.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 26,25 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 28,49 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 27,64 Milliarden JPY – ein Plus von 7,22 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem AS ONE 25,78 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at