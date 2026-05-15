AS ONE stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

AS ONE hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 34,69 JPY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 31,50 JPY je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat AS ONE im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 10,97 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 31,49 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 28,38 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 128,35 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 114,89 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat AS ONE mit einem Umsatz von insgesamt 110,70 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 103,75 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 6,70 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at