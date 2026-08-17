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17.08.2026 06:31:29
As Partners präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
As Partners lud am 14.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 67,95 JPY. Im Vorjahresviertel waren 279,67 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat As Partners mit einem Umsatz von insgesamt 7,94 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,99 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,71 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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