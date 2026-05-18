As Partners: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

As Partners gab am 15.05.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 12,38 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 13,90 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Umsatzseitig wurden 4,58 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte As Partners 3,76 Milliarden JPY umgesetzt.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 330,90 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 269,74 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 32,05 Prozent gegenüber dem Vorjahr erwirtschaftet. Zuletzt wurden 23,66 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 17,92 Milliarden JPY im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at