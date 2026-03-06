Plug Power Aktie
As Plug Power Sees Gross Margins Turn Positive, Is the Stock a Buy?
Plug Power's (NASDAQ: PLUG) share price climbed this week after the company reported it was able to turn a gross profit in the first quarter. The hydrogen company has struggled with negative gross margins throughout its history, so this was a huge step in the right direction.Let's take a closer look at the company's results and prospects to see if the stock could be a buy.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Nachrichten zu Plug Power Inc.
|
03.03.26
|Plug Power-Aktie steigt nach Zahlen deutlich (finanzen.at)
|
02.03.26
|Ausblick: Plug Power öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
|
23.01.26
|Plug Power-Aktie im Blick: Walmart-Einigung lässt Anleger jubeln (finanzen.at)
|
18.12.25
|Plug Power-Aktie gefragt: Grünes Wasserstoffprojekt in Namibia und CEO-Wechsel stimmen Anleger hoffnungsvoll (finanzen.at)
|
02.12.25
|Plug Power-Aktie wieder im Plus: NASA-Deal als Rückenwind für Wasserstoffbranche (finanzen.at)
|
21.11.25
|Plug Power-Aktie dreht ins Plus: Erhöhung des Aktienbestands beantragt (finanzen.at)
|
20.11.25
|Anhaltende Skepsis: Plug Power-Aktie schließt erneut mit Verlusten (finanzen.net)
|
19.11.25
|Plug Power-Aktie crasht: Wandelanleihe und Investoren-Symposium sorgen für Aufsehen (finanzen.at)
Analysen zu Plug Power Inc.
|Plug Power Inc.
|1,83
|-5,93%
