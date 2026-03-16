Grand Perfecta Aktie
WKN DE: A0MVC0 / ISIN: US78477C1036
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16.03.2026 01:00:00
As skittish investors head for the door amid Gulf war, STI listcos fork out S$150 million to pick up own shares
Shareholders welcome share buybacks as a way for corporates to return cash to them, but they can be a double-edged swordWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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