Hit Aktie
WKN DE: A41AF5 / ISIN: JP3791960002
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16.06.2026 13:31:00
As small-cap stock indexes have hit records, this ETF has beaten them
A more selective approach to small-cap indexing has helped this ETF outperform broad indexes.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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