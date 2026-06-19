Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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19.06.2026 22:34:19
As SpaceX Falls Back To Earth, Bear ETFs Reach For The Stars
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