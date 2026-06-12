Scores Aktie

Scores für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: A0BLM5 / ISIN: US80917W2026

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12.06.2026 02:51:09

As SpaceX scores a record US$75b IPO, retail investors can turn to ETFs for a piece of the space economy

But such funds should not be taken as just a stand-in for owning shares of Elon Musk’s firm, professionals sayWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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