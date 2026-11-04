Safe Aktie
WKN DE: A40H9L / ISIN: FR001400RKU0
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05.11.2026 00:00:00
As tech and banks take a beating, S-Reits look like safe shelter - but watch out
High yields and rising rents look attractive, but the bond-yield worry hitting banks can reach Reits tooWeiter zum vollständigen Artikel bei Business Times
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