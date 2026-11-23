Berkshire Hathaway Aktie
WKN: 854075 / ISIN: US0846701086
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23.11.2026 22:59:02
As Tech Stocks Crash, Is Berkshire Hathaway a Safe-Haven Investment?
Although Warren Buffett no longer runs Berkshire Hathaway (NYSE:BRKA)(NYSE:BRKB), the company still operates with the same investing principles, focusing its efforts on high-quality investments.
At a time when the markets have been shaky of late, particularly pertaining to the tech sector, Berkshire has been a stock that's been rising in value lately. Could it be a safe place for investors to park their money, amid the uncertainty in not only tech but also the broader markets?
Image source: Getty Images.
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