Greenland CorpShs Aktie
WKN DE: 765929 / ISIN: US39530P3091
|
20.01.2026 22:03:00
As the dollar slides, currency traders are overlooking a bigger risk around Greenland
The U.S. dollar was weakening Tuesday after an escalation in geopolitical tensions involving President Donald Trump’s desire to buy Greenland — but some analysts expect the euro would have a bigger problem in ‘a meltdown in the E.U.-U.S. relationship.’Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greenland CorpShs
|
21.01.26
|FirstFT: Trump drops tariff threat over Greenland (Financial Times)
|
21.01.26
|FirstFT: Trump drops tariff threat over Greenland (Financial Times)
|
21.01.26