WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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11.06.2026 12:38:00
As the World Cup begins, researchers warn sports bettors may be gambling with their grocery money
A report released just days before the start of the FIFA World Cup finds a correlation between sports betting and not having enough to eat.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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