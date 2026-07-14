WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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14.07.2026 14:23:20
As the world rearms, South Korea aims to cash in
Weapons and military equipment produced in South Korea are sought-after due to their reliability, proven effectiveness, short delivery times and relatively low prices.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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