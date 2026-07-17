WORLD Aktie
WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
|
17.07.2026 12:03:21
As the world rearms, South Korea aims to cash in
Weapons and military equipment produced in South Korea are sought-after due to their reliability, speedy delivery times and relatively low prices. Global demand for weapons has surged after Russia's invasion of Ukraine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!