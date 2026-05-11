11.05.2026 11:02:40

As Trump Heads to Beijing, China Is ‘Locked and Loaded’ for a Fight

Beijing is signaling that it is ready for a trade showdown, and it is building up a legal arsenal in preparation.Weiter zum vollständigen Artikel bei New York Times
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ATX und DAX mit Verlusten -- US-Börsen uneins -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich in Rot
Der heimische sowie der deutsche Leitindex zeigen sich am zweiten Handelstag der Woche schwächer. Die US-Börsen präsentieren sich uneins. Die Börsen in Fernost bewegten sich am Dienstag in unterschiedliche Richtungen.
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