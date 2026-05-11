Goldman Sachs Aktie
WKN: 920332 / ISIN: US38141G1040
|
11.05.2026 11:55:00
As Trump heads to China, here’s how much the dollar is overvalued, according to Goldman Sachs
China may allow its currency to succumb to upward pressure as part of its trade negotiations with the U.S. The renminbi is cheaper than it has been for several decades, according to GS forex strategistsWeiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Goldman Sachs
|
12.05.26
|Dow Jones aktuell: Dow Jones notiert mittags im Minus (finanzen.at)
|
12.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones sackt zum Start des Dienstagshandels ab (finanzen.at)
|
07.05.26
|Minuszeichen in New York: Dow Jones legt am Nachmittag den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
07.05.26
|Dow Jones 30 Industrial-Papier Goldman Sachs-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Goldman Sachs von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
06.05.26
|Gute Stimmung in New York: Dow Jones zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
05.05.26
|Starker Wochentag in New York: Dow Jones letztendlich in Grün (finanzen.at)
|
05.05.26
|Gewinne in New York: Dow Jones steigt nachmittags (finanzen.at)
|
05.05.26
|Dow Jones-Handel aktuell: Dow Jones präsentiert sich am Dienstagmittag fester (finanzen.at)
Analysen zu Goldman Sachs
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|16.10.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|15.10.24
|Goldman Sachs Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|15.07.24
|Goldman Sachs Buy
|Jefferies & Company Inc.
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|UBS AG
|13.04.26
|Goldman Sachs Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|13.04.26
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.10.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
|15.01.25
|Goldman Sachs Sector Perform
|RBC Capital Markets
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen in Grün
An den Börsen in Asien geht es am Mittwoch nach oben.