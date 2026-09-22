Rivalry Aktie

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WKN DE: A3C4Y2 / ISIN: CA76803P1036

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22.09.2026 18:03:28

As Trump-Xi summit nears, Europe is caught in middle of US-China rivalry

China's Xi Jinping is traveling to Washington this week. Regardless of what comes from his talks with US President Trump, the EU will likely remain stuck between erratic US trade policy and Beijing's export machine.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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