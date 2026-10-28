CAR Aktie
ISIN: US14074L1052
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28.10.2026 21:11:00
As voters struggle with pricey car loans, mortgages and credit-card debt, the cost of money itself is on the ballot
Interest rates aren’t expected to decline anytime soon, as the Federal Reserve holds steady on Wednesday.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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