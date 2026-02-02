|
Asagami: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Asagami hat am 30.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1110,10 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asagami ein EPS von 1074,97 JPY je Aktie vermeldet.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 4,37 Prozent auf 13,96 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 14,60 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
