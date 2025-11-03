Asagami: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Asagami präsentierte in der am 31.10.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Asagami vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 87,44 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -258,100 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 3,22 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 8,24 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 7,98 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at