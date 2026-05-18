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18.05.2026 06:31:29
Asagami: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Asagami lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 146,89 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Asagami ein EPS von 30,56 JPY je Aktie vermeldet.
Im abgelaufenen Quartal hat Asagami 8,87 Milliarden JPY umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 6,84 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 8,30 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 1259,37 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 829,98 JPY je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz wurden für das Gesamtjahr 39,12 Milliarden JPY gegenüber 38,94 Milliarden JPY im Vorjahr ausgewiesen.
Redaktion finanzen.at
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