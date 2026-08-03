Asagami: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Asagami präsentierte in der am 31.07.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 74,42 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 89,82 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 4,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 8,43 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 8,06 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at