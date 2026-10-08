Kirin Holdings Aktie
WKN: 853682 / ISIN: JP3258000003
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08.10.2026 02:53:46
Asahi and Kirin among Japan beer giants raided over alleged price-fixing cartel
Japan's Fair Trade Commission conducted searches of the country's largest beer-makers.Weiter zum vollständigen Artikel bei BBC
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Nachrichten zu Kirin Holdings Co. Ltd.
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06.08.26
|Ausblick: Kirin stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
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23.07.26
|Erste Schätzungen: Kirin vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal (finanzen.net)
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20.06.26
|Beer can boost ‘spiritual or mental’ health, says Kirin president (Financial Times)
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29.04.26
|Erste Schätzungen: Kirin präsentiert Quartalsergebnisse (finanzen.net)
Analysen zu ASAHI CO LTD
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Aktien in diesem Artikel
|ASAHI CO LTD
|1 231,00
|-0,40%
|Kirin Holdings Co. Ltd.
|15,07
|-0,26%
|Kirin Holdings Co Ltd (spons. ADRs)
|17,60
|-0,06%
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