Asahi Broadcasting: Das sind die jüngsten Quartalszahlen

Asahi Broadcasting präsentierte in der am 13.05.2024 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2024 endete.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 17,74 JPY gegenüber 1,13 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde auf 24,52 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 22,49 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -21,170 JPY. Im Vorjahr waren 32,42 JPY je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 3,93 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 87,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Jahresumsatz mit 90,45 Milliarden JPY ausgewiesen.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 60,30 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 89,00 Milliarden JPY belaufen.

