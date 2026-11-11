Asahi Broadcasting hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Asahi Broadcasting hat am 09.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 13,22 JPY gegenüber 12,68 JPY im Vorjahresquartal.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi Broadcasting in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 9,39 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 22,64 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 24,98 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at