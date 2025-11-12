Asahi Broadcasting präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Asahi Broadcasting gab am 10.11.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Das EPS wurde auf 12,68 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Broadcasting -7,650 JPY je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 13,02 Prozent auf 24,98 Milliarden JPY. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 22,11 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at