Asahi Broadcasting präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Asahi Broadcasting hat sich am 09.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

In Sachen EPS wurden 34,30 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Asahi Broadcasting 49,99 JPY je Aktie eingenommen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi Broadcasting im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,39 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 25,31 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 25,22 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at