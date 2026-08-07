Asahi Broadcasting: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Asahi Broadcasting präsentierte in der am 05.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Für das jüngste Jahresviertel wies das Unternehmen ein EPS von -3,13 JPY je Aktie aus. Ein Jahr zuvor hatte bei Asahi Broadcasting ein EPS von 44,86 JPY in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 7,48 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 20,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 21,70 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at