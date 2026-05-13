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13.05.2026 06:31:29

Asahi Broadcasting stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Asahi Broadcasting hat am 11.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 14,85 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 30,38 JPY je Aktie generiert.

Der Umsatz lag bei 24,00 Milliarden JPY – das entspricht einem Abschlag von 4,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 25,05 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 106,69 JPY beziffert. Im Vorjahr hatten 59,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig wurden 96,00 Milliarden JPY vermeldet. Im Vorjahr hatte Asahi Broadcasting 91,92 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at

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