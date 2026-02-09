Asahi Concrete Works: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Asahi Concrete Works hat am 06.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Das EPS wurde auf 14,55 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 12,85 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,20 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 1,95 Milliarden JPY, während im Vorjahreszeitraum 1,79 Milliarden JPY ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at