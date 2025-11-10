|
Asahi Concrete Works gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Asahi Concrete Works hat am 07.11.2025 die Bilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Asahi Concrete Works vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,26 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 11,18 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,44 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 16,12 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,71 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion finanzen.at
