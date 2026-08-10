Asahi Concrete Works: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Asahi Concrete Works äußerte sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 19,50 JPY. Im Vorjahresviertel hatte Asahi Concrete Works 6,41 JPY je Aktie erwirtschaftet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Asahi Concrete Works im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 5,02 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,61 Milliarden JPY. Im Vorjahresviertel waren 1,53 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at