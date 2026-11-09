Asahi Concrete Works stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asahi Concrete Works hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.

Das EPS wurde auf 8,44 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten -0,260 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 11,97 Prozent auf 1,61 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 1,44 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at