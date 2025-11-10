|
10.11.2025 06:31:29
Asahi Diamond Industrial: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal
Asahi Diamond Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.11.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2025 abgelaufen war.
Das EPS belief sich auf 13,80 JPY gegenüber 6,33 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 2,39 Prozent auf 10,45 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 10,71 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at

