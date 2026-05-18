Asahi Diamond Industrial gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Asahi Diamond Industrial hat am 15.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 22,82 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 6,50 JPY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das vergangene Quartal hat Asahi Diamond Industrial mit einem Umsatz von insgesamt 10,96 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,86 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 11,17 Prozent gesteigert.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 40,92 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 48,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Asahi Diamond Industrial hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 41,98 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 2,38 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 41,01 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at