Asahi Diamond Industrial legte Quartalsergebnis vor

Asahi Diamond Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 07.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.06.2026 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 24,45 JPY, nach 16,64 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 10,96 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 10,03 Milliarden JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 11,13 Milliarden JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at