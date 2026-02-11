Asahi Diamond Industrial stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Asahi Diamond Industrial ließ sich am 10.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Asahi Diamond Industrial die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Asahi Diamond Industrial hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 33,30 JPY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 19,96 JPY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 0,81 Prozent auf 10,54 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,46 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at