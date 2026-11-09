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09.11.2026 06:31:29
Asahi Diamond Industrial zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Asahi Diamond Industrial hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
Der Gewinn je Aktie lag bei 23,32 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 13,80 JPY je Aktie vermeldet.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 11,90 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 13,87 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Asahi Diamond Industrial einen Umsatz von 10,45 Milliarden JPY eingefahren.
Redaktion finanzen.at
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